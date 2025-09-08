Capturan a Cafú, el hermano de los abatidos Cabezón y Cabecita

Jorge David Ruiz Díaz Molinas, de 35 años, alias Cafú, fue capturado hoy lunes por policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) en una operación efectuada en la zona de las calles Acuña de Figueroa casi M. Molas de la zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora, departamento Central.

Fue en cumplimiento a una orden de detención emitida por el fiscal Rubén Darío Riveros Medina por el asalto perpetrado el 17 de enero de este año a una casa de cambios clandestina que funciona en el barrio Ytororõ, prácticamente en el centro de Alberdi, que es un municipio del departamento de Ñeembucú.

Cuando eso, cuatro hombres tomaron por asalto el negocio y redujeron al dueño, Bruno Osvaldo Vargas Villalba, de 55 años, así como a sus empleados y clientes y robaron el equivalente a unos G. 300 millones.

Los delincuentes escaparon inicialmente en un coche Toyota que sin embargo tuvieron que dejarlo abandonado por el acecho de la Policía.

Después, prosiguieron el escape en una camioneta Mitsubishi, que también se vieron obligados a abandonar al ser perseguidos por otro grupo policial.

Dentro de este último vehículo se encontraron los documentos de Jorge David Ruiz Díaz Molinas, alias Cafú, quien habría sido uno de los autores materiales del ilícito, aunque el cabecilla de la banda fue supuestamente su hermano mayor, Diego Daniel Ruiz Díaz Molinas, de 42 años, alias Cabezón.

Asalto y tiroteo fatal en Fernando de la Mora

Este último, Diego Cabezón, uno de los asaltantes más famosos de los últimos tiempos, murió seis meses después, específicamente el 17 de junio pasado, en el barrio Santa Teresa de Fernando de la Mora, después de ser baleado por el policía Andrés Vera Aveiro, de 34 años.

El uniformado reaccionó con su pistola cuando fue asaltado frente a su casa por Cabezón y otro cómplice, que sería Julio César Martínez Ponce, de 34 años, alias Capiatá, quien es un fugado de la cárcel de Tacumbú.

De hecho, cuando eso, Cabezón fue abandonado por su cómplice en un patio baldío y recogido por un automóvil Toyota que era manejado supuestamente por el ahora capturado Jorge David Ruiz Díaz Molinas, alias Cafú.

Cabezón y Cafú ya habían sido arrestados juntos el 14 de enero de 2023.

Ambos son hermanos de Fabio Manuel Ruiz Díaz Molinas, alias Cabecita, quien tenía 35 años cuando fue eliminado a balazos el 27 de noviembre de 2023 al asaltar al cambista Armando Ismael Benítez Cabral, de 23 años, cuando este salía de la casa de cambios Alberdi de la avenida Mariscal López, en el barrio San Cristóbal de Asunción.