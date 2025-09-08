Video: violenta batalla campal en torneo de barrio en Ñemby

Un encuentro deportivo del Torneo del Barrio Rincón de Ñemby, disputado en la cancha del club Sol Primavera, terminó en una violenta batalla campal entre jugadores de dos equipos, luego de una falta que desencadenó discusiones, insultos y empujones.

Según el relato de Eduardo Gómez, uno de los jugadores agredidos, la situación se descontroló cuando intentó defender a un compañero. Fue derribado al suelo y, estando en esa posición, recibió varias patadas en la cabeza. El hecho le dejó secuelas como mareos y dolores persistentes.

“Me pegaron entre siete u ocho. En el video se ve bien. Me caí y ahí uno me pateó en la cabeza. Hice estudios médicos y después presenté la denuncia en la comisaría”, relató Gómez, quien identificó a su principal agresor como Andrés Figueroa.

Video de la gresca

La pelea fue registrada en video por un asistente y rápidamente se viralizó en la zona, generando preocupación entre los vecinos y organizadores del torneo.

Gómez manifestó que decidió formalizar la denuncia no solo por su caso particular, sino para evitar que hechos similares se repitan en otros partidos barriales. “Ojalá que no vuelva a pasar en otra cancha ni a otra persona. Es una pena que por una falta ocurra esto”, expresó.

El torneo, conocido popularmente como “Torneo Puku”, reúne a equipos de diferentes barrios de Ñemby cada fin de semana. Según los participantes, es la primera vez que ocurre un episodio de esta magnitud, aunque reconocieron que no había presencia policial en el momento de la gresca.