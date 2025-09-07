Video: imputan a mujer por brutal agresión a su expareja en Luque

El Ministerio Público imputó a una mujer acusada de haber agredido con brutalidad a su expareja en la vía pública en la ciudad de Luque, un hecho que fue grabado por una cámara de seguridad.

La fiscala Liz Medina imputó a la mujer por los supuestos hechos punibles de violencia familiar y tentativa de homicidio doloso.

El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando -según se observa en el video del incidente– la mujer y el hombre se disponían a subir a una motocicleta, pero la mujer comienza a golpear al hombre en repetidas ocasiones.

Lea más: Por una “simple discusión” asesinó a su pareja, reconoce feminicida prófugo

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un momento del incidente, ambos caen de la motocicleta y el hombre queda tendido en el suelo, mientras la mujer le propina varios golpes y patadas, algunos de ellos directamente a la cabeza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Víctima y supuesta agresora ya declararon

La fiscala Medina comentó al canal de televisión SNT que la mujer fue detenida ayer sábado y compareció ante la Fiscalía, donde brindó declaración indagatoria con asistencia de un defensor público.

La víctima de agresión también ya brindó declaración testifical y manifestó que fue a casa de su madre para evitar una pelea con su expareja, quien fue a buscarlo a ese sitio, donde se produjo el ataque.

La mujer detenida está a disposición del Juzgado Penal de Garantías, indicó la agente fiscal.