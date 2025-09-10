Joven fallece en vuelco y choque de vehículo sobre Mariscal López

Un accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada de este miércoles - alrededor de las 3:00 - sobre la avenida Mariscal López, en el límite entre las ciudades de Asunción y Fernando de la Mora, resultó en la muerte de un joven.

Según comentó a ABC Color un agente de la Policía Nacional interviniente, una camioneta Jeep Compass en la que viajaban dos personas – un hombre como conductor y una mujer como acompañante - parece haberse salido de control y volcó.

El vehículo impactó contra un árbol cerca de la intersección de Mariscal López y la calle Francisco Bogarín - cerca de la avenida Madame Lynch -, atrapando en el interior de la cabina a sus dos ocupantes.

El informe policial del incidente confirmó la muerte del conductor del vehículo, Yeremi Roisuke Ishii (23 años). El agente interviniente dijo a ABC que paramédicos intentaron reanimarlo durante más de 20 minutos.

Acompañante con lesiones, pero estable

La mujer que acompañaba a la víctima, Sofía Belén Arcos (22), permaneció consciente y se encuentra estable. Fue trasladada al Hospital de Trauma.

No existen indicios de que haya habido otro vehículo involucrado en el accidente, según la Policía.