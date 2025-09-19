Video: aparatoso vuelco sobre la avenida Fernando de la Mora

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la noche del viernes sobre la avenida Fernando de la Mora, en su intersección con General Santos, cuando un automóvil Kia Cerato al mando de Luis Miguel Ángel Gómez Ramírez, de 32 años, terminó volcando tras esquivar a otro vehículo.

El oficial interviniente, Juan Gabriel Benítez, relató que recibieron el aviso a través del sistema 911 y al llegar al lugar encontraron el rodado cruzado en la avenida. Según testigos, el conductor intentó evitar la colisión con otro automóvil que le cerró el paso y, en la maniobra, impactó contra un escombro al costado de una columna, lo que provocó el vuelco.

“El conductor estaba solo en el vehículo y fue trasladado al hospital para su asistencia médica. Aparentemente, se encuentra bien, pero aguardamos el diagnóstico para descartar golpes internos. Se le realizará el alcotest”, explicó Benítez.

Otro vehículo le cerró el paso confirmó testigo

Un testigo presencial, Ariel Alviso, confirmó la versión de que una mujer al mando de otro vehículo habría originado el accidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Una señora le cerró el paso, él esquivó y chocó contra la columna. Venía a velocidad prudencial. Estaba consciente y lo sacamos del vehículo. La señora se quedó un momento y luego se dio a la fuga”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso será investigado con la verificación de cámaras de circuito cerrado en la zona para identificar al otro vehículo involucrado.