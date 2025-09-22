Detienen a un colombiano por el asesinato de su hijastro en la Chacarita

El detenido por el crimen ocurrido en el barrio Ricardo Brugada fue identificado como Rafael Enrique Espinel Niebles, colombiano de 35 años, sin antecedentes penales, quien aparentemente también sufrió un disparo de arma de fuego, revólver calibre 22 en el inglinal izquierdo durante la pelea.

Lea más: Supuesto pandillero detenido en la Chacarita por crimen de una madre de familia

En tanto que la víctima fatal fue Fabrizio Nicolás González, de 19 años, también sin antecedentes, quien presentaba tres profundas heridas en el cuello y varias otras en la espalda, las que le causaron la muerte en cuestión de minutos.

De acuerdo con el relato de los oficiales de la comisaría 5ª de Asunción, desde hace unos años, el colombiano vivía con una mujer en un casa ubicada en Independencia Nacional y Playa, en la Chacarita y poco antes del amanecer del domingo último mantuvo una discusión con su hijastro.

Lea más: Crimen en una familia en la Chacarita: asesinó a su cuñado por violentar a su hermana

La pelea rápidamente fue subiendo de tono hasta que llegaron a los golpes, pero nadie pudo confirmar si el colombiano reaccionó tras sufrir el disparo o su hijastro le disparo en un acto defensivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Víctima murió al llegar al hospital

Cuando los vecinos intervinieron para separarlos, el joven ya estaba bañado en sangre que le salía a borbotones, principalmente de las heridas que presentaba en el cuello. La víctima fue derivada al Hospital de Trauma, donde llegó sin signos de vida, según señalaron los efectivos de la comisaría jurisdiccional. En tanto que su padrastro fue detenido en el sitio.