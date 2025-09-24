Colombiano fue el que atacó a su hijastro en la Chacarita, según imputación

El joven falleció minutos después a causa de las heridas que sufrió y el presunto homicida fue detenido por la Policía, aunque los vecinos intentaron lincharlo, es más, alguien le disparó un tiro en la ingle.

De acuerdo con los datos brindados por los vecinos, la víctima, el joven Fabrizio González cumplió 19 años el sábado 20 del corriente y aparentemente lo estaba festejando junto a sus amigos durante la noche y la madrugada del 21 en plena calle Independencia Nacional casi Florencio Villamayor, en las inmediaciones de una bodega.

Lea más: Detienen a un colombiano y un paraguayo por supuesta usura y portación de cocaína

Según los testigos y esto se corrobora con las cámaras de seguridad, poco después de las 03:00 de la madrugada de ese domingo, el colombiano armado con un cuchillo con mango de madera y unos 35 centímetros de hoja con filo atacó por la espalda a la víctima y le aplicó dos profundas heridas.

Intentaron linchar al presunto homicida

Luego cuando el herido cayó al suelo, su atacante nuevamente le aplicó otra herida mortal en el pecho, aparte de otras lesiones en el tronco y la cabeza, las que le causaron la muerte en cuestión de minutos, ya que el joven fue auxiliado en el sitio y luego derivado al Hospital de Trauma, donde ya habría llegado muerto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la denuncia, patrulleros de la comisaría jurisdiccional, la Quinta de Asunción, llegaron al lugar donde desarmaron y capturaron al presunto homicida. Sin embargo, los uniformados se vieron obligados a efectuar disparos intimidatorios para abrirse paso, ya que un centenar de personas los estaba rodeando con intenciones de linchar al colombiano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es más, en medio de los empujones y disparos al aire, el presunto homicida sufrió un balazo, presumiblemente calibre 22 en la ingle lado izquierdo. Finalmente, el extranjero fue llevado a un centro asistencial, de donde lo trasladaron a la sede policial.

El fiscal Leonardi Guerrero imputó por homicidio doloso a Rafael Enrique Espinel Niebles y solicitó su prisión preventiva, que actualmente lo cumple en la penitenciaría nacional de Tacumbú por orden del juez Yoan Paul López.