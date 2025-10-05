Regresan al país compatriotas que fueron secuestrados en Colombia

Este domingo regresaron al país dos ciudadanos paraguayos que fueron secuestrados el mes pasado en Colombia y liberados el pasado lunes, luego de que -según reportes preliminares– su familia se viera obligada a pagar un rescate de miles de dólares.

Bruno Rodrigo Denis (39 años) y Jorge Antonio Pedrozo (38) arribaron en la mañana de hoy al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi acompañados por dos agentes de la Policía Nacional paraguaya que fueron enviados a Colombia para traer de regreso a los compatriotas.

Según las hipótesis de investigadores colombianos y paraguayos, Denis y Pedrozo fueron víctimas de una organización criminal que se dedica a estafar a personas –sobre todo extrajeras– ofreciéndoles falsas oportunidades de negocios.

Los paraguayos llegaron a Colombia el pasado 20 de septiembre luego de que los secuestradores les ofrecieran en préstamo dos millones de dólares. Ambos fueron retenidos en la ciudad de Popayán, a unos 600 kilómetros de Bogotá, y sus captores exigieron rescates de hasta 50.000 dólares a las familias de los dos secuestrados.

Se reportó que la familia de Pedrozo llegó a pagar alrededor de 15.000 dólares.

Ambos ciudadanos paraguayos fueron liberados el pasado lunes, luego de que las autoridades colombianas lograran identificar la zona en la que los extranjeros estaban siendo retenidos.

Compatriotas “en buen estado”

El comisario César Pérez, de la dirección Antisecuestros de la Policía Nacional paraguaya, dijo hoy a ABC Color que las autoridades colombianas informaron que “en estos días realizarán una serie de diligencias para dar con los autores de este hecho”.

Agregó que Denis y Pedrozo están en “buen estado” y no presentan rastros de haber sufrido violencia física o haber sido privados de alimentos o agua durante su cautiverio.

El comisario Pérez no quiso entrar en detalles sobre los montos de dinero que pudieron haber sido pagados por las familias de los secuestrados, sino que se limitó a decir que Denis y Pedrozo declararán mañana ante el Ministerio Público.

Sin embargo, comentó que la Policía trabajará en la elaboración de una alerta para evitar que otros ciudadanos paraguayos caigan en estafas como la que afectó a estos.

“Debería llamar la atención la facilidad con la que ofrecen ganar dinero”, dijo. Agregó que el grupo que secuestró a Pedrozo y Denis incluso suele enviar gente para contactar con sus víctimas en su propio país para generar confianza “si ven que la potencial víctima puede generarles un rédito”.