Alto Paraná: Pidió auxilio por WhatsApp y se salvó de ser violada en un sojal

Este nuevo caso de hecho punible contra niños, niñas y adolescentes que movilizó a la Policía Nacional el pasado fin de semana ocurrió en una zona rural de Alto Paraná.

Según los datos, la adolescente se salvó de ser abusada gracias a que aprovechó un momento de distracción de su atacante y envió un mensaje de pedido de auxilio vía WhatsApp, acompañado de su última ubicación, a uno de sus hermanos.

Lea más: Condenan a cuatro adolescentes por coacción sexual y violación

Detenido sería imputado por supuesto hecho punible contra niños, niñas y adolescentes

De acuerdo con el relato de los investigadores, el peculiar hecho se registró alrededor de las 19:00 del viernes último, cuando la niña fue alzada, presumiblemente con engaños a una camioneta que estaba al mando del sospechoso José Rodas, de 53 años de edad.

Lea más: Familiares denuncian que niña fue brutalmente violada y piden justicia

Los uniformados no pudieron acceder a los detalles de como se inició el hecho, hasta que uno de los hermanos de la afectada pidió socorro al Sistema de Emergencias 911, a partir del mensaje que le envió la víctima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Inmediatamente patrulleros de todas las comisarías aledañas bajo la coordinación del mismo director de Policía de Alto Paraná, comisario general Feliciano Martínez “peinaron” la región en busca de la adolescente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hermano de la víctima participó del operativo de búsqueda en Alto Paraná

Finalmente, un grupo de patrulleros, con los que estaba el hermano de la jovencita observaron una camioneta Volkswagen Amarok beige, con matrícula BGP 139 estacionada en medio de un sojal y se dirigieron a revisarla.

Según el relato de los oficiales intervinientes, cuando llegaron a abrir el vehículo sorprendieron al hombre en el momento en que se disponía a abusar de la menor, que ya estaba sin ropa.

José Rodas fue detenido y derivado a la comisaría jurisdiccional, en tanto que la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad. El caso fue informado al Ministerio Público, según confirmaron las fuentes.