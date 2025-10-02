Condenan a cuatro adolescentes por coacción sexual y violación

La agente fiscal Mirian Santos logró la condena de cuatro adolescentes a cuatro años de pena privativa de libertad, tras ser hallados culpables por el hecho punible de coacción sexual y violación, previsto en el artículo 128 del Código Penal, conforme a la Ley n.° 3440/2008, en calidad de coautores.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó elementos probatorios que permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados, dos varones y dos mujeres, en el ataque contra la víctima.

Antecedentes del caso

El hecho ocurrió el 21 de enero de 2023, alrededor de las 18:30, en una vivienda de la ciudad de San Antonio, donde se celebraba un cumpleaños con la presencia de varios adolescentes. Según la investigación, la víctima fue llevada por la fuerza hasta un sanitario por parte de los implicados, donde fue sometida.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Gloria Garay e integrado por los jueces Carolina Silveira y Javier Sapena, dictaminó la culpabilidad de los cuatro procesados, imponiéndoles la pena privativa de libertad.

