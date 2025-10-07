Rechazan recurso de casación de exfiscala que denunció a Arévalo y Paciello

“En este caso en particular, teniendo en cuenta los hechos denunciados, se advierte que la Sra. Casse Evelyn Giménez no posee la calidad de víctima, de conformidad a lo previsto en el art. 67 del C.P.P., pues la misma no resulta ser la persona ofendida directamente en los hechos punibles de: Producción de documentos no auténticos, Producción Mediata e Inmediata de Documentos Públicos de Contenido Falso, Uso de Documentos Públicos de Contenido Falso, Uso de Certificados sobre Méritos y Servicios de Contenido Falso y Tráfico de Influencia denunciados en estos autos, por lo que la misma no posee legitimación para interponer recursos”, declaró el ministro de la Corte Luis María Benítez Riera, según consigna el Auto Interlocutorio N° 471 de fecha 30 de septiembre de 2025.

“Giménez es la denunciante en la presente causa, sin embargo, recordemos que la denunciante no es parte en el proceso, de conformidad a lo establecido el art 288 del C.P.P que dispone: «Participación y Responsabilidad. El denunciante no será parte en el procedimiento y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones sean falsas o la denuncia haya sido temeraria”, añade el documento judicial.

“En las condiciones señaladas precedentemente, teniendo en cuenta los hechos denunciados, reiteramos, en este caso en particular, la Sra. Casse Evelyn Giménez no posee calidad de víctima, por lo que se tiene que no se cumple con el presupuesto de impugnabilidad subjetiva, circunstancia que trae aparejada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, y ante el incumplimiento de la misma se torna inoficioso proseguir con el análisis de los demás requisitos de admisibilidad, pues ante la inobservancia de uno de ellos se conmina al recurso con su inadmisibilidad”, concluye la misiva.

Cómo votaron los ministros

El camarista Arnaldo Fleitas se adhirió al voto de Luis María Benítez Riera, por lo que la Sala Penal del máximo tribunal declaró inadmisible el recurso planteado, quedando así firme la desestimación de la denuncia en todas las instancias.

La ministra Carolina Llanes, por su parte, votó en minoría por admitir el recurso para estudiar el fondo de la cuestión planteada.