Alarmante sobrepoblación de cárceles y cifras de presos sin condena

El Resumen Estadístico del Ámbito Penitenciario de agosto de 2025, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), expone datos cruciales sobre la situación de los privados de libertad en el país, a agosto de 2025. Las cifras de hombres procesados sin condena y la sobrepoblación crítica en cárceles no solo evidencian el colapso del sistema, sino que también alertan sobre el aumento de enfermedades entre los reclusos.

Lea más: Esto pide el Mecanismo de Prevención de la Tortura tras el cierre del Buen Pastor

Una de las cifras más relevantes es el porcentaje de personas que aún no tienen una condena firme, pero están tras las rejas:

Hombres Adultos: El 61.6% de la población carcelaria masculina está en situación de procesados, sumando 11.319 personas. Los condenados apenas representan el 38.4% del total.

Mujeres Adultas: La población femenina se encuentra dividida casi por igual, pero las condenadas superan ligeramente a las procesadas (53% condenadas versus 47% procesadas).

En el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, la situación de provisionalidad procesal es aún más marcada en el sexo masculino, donde el 74% son prevenidos (120), frente al 26% que son sancionados (42).

Lea más: MNP alertó al Ministerio de Justicia de cobro por celdas en julio de 2024

Sobrecarga crítica las cárceles

Además, el informe revela que la sobrepoblación penitenciaria continúa siendo crítica, pues la mayoría de las instituciones excede significativamente su capacidad. Actualmente, la capacidad real recomendada, teniendo en cuenta la infraestructura, es de solo 4.310 personas: sin embargo, hay casi 19.500 personas privadas de libertad. Los índices de sobrepoblación alcanzan hasta el 834% en algunos penales.

El resumen de la población, según el MNP indica que el 430% de la población total se encuentra en una situación de “sobrepoblación crítica”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las cinco penitenciarías de hombres con mayor población son:

La Penitenciaría Nacional de Tacumbú, por ejemplo, registra un índice ocupacional del 444% según la capacidad real del MNP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Emergencia penitenciaria: instan a contar con un plan de descongestionamiento sostenible

Aumento de casos de tuberculosis VIH/Sida

En el ámbito de la salud, se observa una tendencia de aumento en enfermedades como la Tuberculosis y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre las personas privadas de libertad. A agosto de 2025, las cifras son:

Tuberculosis: 771 casos, un aumento del 448% con respecto al año base 2014.

VIH/Sida: 131 casos, lo que representa un aumento del 174% en relación con 2014.

Lea más: Tuberculosis en cárceles: solicitan declarar emergencia sanitaria penitenciaria

Población en situación de vulnerabilidad

El informe también detalla la población carcelaria considerada en situación de vulnerabilidad:

Población extranjera: 622 personas.

Población indígena: 265 personas.

Población de tercera edad: 487 personas.

Mujeres embarazadas: 9 mujeres.

Niños/as que viven con sus madres: 20. Hoy todos ellos están en el penal Serafina Dávalos, que es desde este mes de octubre una cárcel exclusiva para reclusas con hijos.

La información utilizada en el resumen fue obtenida del parte diario del Ministerio de Justicia con fecha 29 de agosto de 2025.