Choque contra vacuno en la ruta PY04 deja daños materiales

Un accidente de tránsito se registró en la tarde del jueves 16 de octubre, alrededor de las 17:30, en el kilómetro 15½ de la ruta PY04, cuando una camioneta chocó contra un animal vacuno que se encontraba sobre la calzada.

El vehículo involucrado es una camioneta Isuzu, color blanco, con matrícula AADF 294, al mando de Miguel Ángel Flor Chamorro, de 56 años, domiciliado en Asunción. El conductor salió ileso, aunque el rodado sufrió daños.

En el lugar fue hallado el animal vacuno, de pelaje negro y sin marcas visibles, muerto al costado del camino.

Según el relato del conductor, se dirigía con destino a la ciudad de San Ignacio, Misiones, cuando el animal se cruzó inesperadamente, sin darle tiempo para maniobrar y evitar el impacto.

Agentes de la Comisaría 21ª de Carandayty acudieron al sitio y comunicaron el hecho al fiscal de turno, Víctor José Encina Franco, quien dispuso que el vehículo quede en poder del conductor y el animal permanezca en el lugar.

Personal del Departamento de Criminalística también intervino en el procedimiento.

Los animales sueltos en la ruta PY04 y PY19 siguen causando accidentes de tránsito que en muchas ocasiones enlutaron a varias familias.