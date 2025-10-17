Incineran 600 kilos de marihuana en Amambay

Componentes de la División Regional Nº 13 de Capitán Bado del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Amambay allanaron un establecimiento rural e incautaron unos 600 kilos de marihuana entre picada, en ramas y semillas de la droga. Durante la operación, si bien encontraron un campamento precario, no localizaron a ninguno de los responsables en el lugar intervenido, según un informe brindado este viernes por los antidrogas

La droga se encontraba en diversas etapas de procesamiento

El subcomisario Pedro López Ibarra, jefe de Gabinete de la División Regional Nº 13 Antidrogas, detalló que los intervinientes incautaron el estupefaciente en diversas formas. “Se incautó 350 kilos de marihuana picada, 150 de ramas secas y 100 kilos en semillas, que estaban distribuidas en varias bolsas arpilleras, totalizando 600 kilos”, indicó el jefe policial.

Agregó que, además de la droga, se encontró un campamento precario y enseres varios en su interior, pero no fue localizada ninguna persona, por lo que no hubo detenidos durante el procedimiento. Todo lo incautado fue incinerado en el lugar allanado por disposición de la fiscal antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, según puntualizó López Ibarra.

El procedimiento se realizó en el área rural de la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay..

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Eliminan más de 15 toneladas de marihuana en Amambay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el Ministerio Público informaron que, a partir del hallazgo de droga en el establecimiento allanado, ya iniciaron las tareas investigativas para identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. La acción penal corre por cuenta de la fiscal de Amambay, Rossana Coronel.