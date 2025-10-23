Policiales

Brasil incauta 600 cajas de cigarrillos paraguayos de contrabando

Anoche, agentes policiales y militares del Brasil incautaron 600 cajas de cigarrillos que ingresaron de contrabando desde Paraguay. El hallazgo se registró en el municipio de Mercedes, Paraná.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 15:04
Agentes brasileños incautaron un camión cargado de cigarrillos dec ontrabando en Guaíra.
Agentes brasileños incautaron un camión cargado de cigarrillos dec ontrabando en Guaíra.Policía Federal del Brasil

De acuerdo al reporte oficial de la Policía Federal de Brasil, en la noche del miércoles 22 de octubre, decomisó un importante cargamento de cigarrillos de contrabando. El operativo se llevó a cabo en colaboración con agentes de la Policía Militar de Paraná, que patrullaba el municipio de Mercedes, Paraná, cuando observaron un camión sospechoso.

Al recibir la orden de detenerse, el conductor se negó y huyó. En un punto, huyó a pie y dejó abandonado el vehículo en una zona boscosa.

Durante la búsqueda, se encontraron aproximadamente 600 cajas de cigarrillos contrabandeados desde Paraguay. El camión y la carga fueron incautados y remitidos a la Comisaría de la Policía Federal de Guaíra para las diligencias correspondientes.

Los uniformados realizaron rastrillajes en la zona, pero no lograron localizar al conductor que transportaba la carga.

