Camioneta del Ministerio de Salud guiada por policía provoca accidente fatal en Amambay

Un nuevo caso de siniestro vial con derivación fatal se registró el viernes en horas de la noche en el la colonia Itapopó de Amambay. Un motociclista de 49 años falleció tras ser atropellado por una camioneta de uso oficial del Ministerio de Salud, que estaba guiada por un agente policial, según el reporte oficial.

Por Eder Rivas
25 de octubre de 2025 - 07:52
El accidente fatal ocurrió sobre la Ruta PY05.
El accidente fatal ocurrió sobre la Ruta PY05.

Un motociclista identificado como Tito Báez Amarilla (49), falleció el viernes en horas de la noche luego de ser embestido violentamente por detrás por una camioneta. Según datos brindados por la Policía Nacional, el vehículo involucrado en el mortal percance, pertenece al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Al momento del percance, la camioneta estaba siendo conducida por un agente policial identificado como Luís Alberto Tillería, quien estaba en compañía de Rolfi David Adorno, también agente policial, ambos comisionados a la cartera de salud. El hecho ocurrió sobre la Ruta PY05 en la colonia Itapopó, departamento de Amambay.

Motociclista murió tras ser embestido por una camioneta.
Motociclista murió tras ser embestido por una camioneta.

Posibles circunstancias del accidente

El subcomisario Armando Velázquez, relató las posibles circunstancias del hecho de acuerdo a las declaraciones del conductor de la camioneta. El mismo señaló que se dirigía de Pedro Juan a Asunción a bordo de la camioneta cuando atropelló la motocicleta, afirmó que supuestamente el biciclo no tenía las luces reglamentarias encendidas y la zona era muy oscura, por lo que le resultó imposible visualizarlo.

Tras el procedimiento de rigor, el conductor de la camioneta quedó aprehendido por disposición fiscal, según un informe de la Policía Nacional.