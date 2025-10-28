Intensifican controles anticontrabando en el puesto Vista Alegre

En el marco del operativo “Jejoko Mbarete”, agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con apoyo de la Policía Nacional, la Armada y el Ejército paraguayo, realizan controles aleatorios las 24 horas en el puesto Vista Alegre. Esta mañana, destacaron que el objetivo es combatir el contrabando de productos frutihortícolas, cárnicos y productos procedentes del lado argentino.

El agente especial de la DNIT, Vicente Godoy, explicó que los controles buscan proteger la producción nacional y evitar la comercialización ilegal de productos que ingresan sin documentación respaldatoria.

Lea más: El MAG dice que harán controles más firmes, mientras pequeños productores anuncian movilización

Señaló que trabajan las 24 horas y que cuentan con apoyo del personal de Delitos Económicos de la Policía, la Prefectura Naval y la Escuela de Infantería.

Godoy detalló que entre los productos más incautados se encuentran pollo, aceite, tomate, locote, cebolla y papa, artículos que suelen ingresar de manera irregular para su reventa en distintos puntos del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: MAG admite que hay contrabando de pescado y denuncias apuntan a China

Familias deben pedir factura legal, dice la DNIT

“Cuando se trata de consumo familiar no hay problema, pero se nota claramente cuando es para comercialización. En esos casos, si no se presenta la factura legal, el producto puede ser decomisado”, advirtió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló en ese sentido que las familias que compren de Puerto Elsa productos para el consumo del hogar, siempre deben exigir una factura.

Lea más: Liberan carga de cebollas incautadas en el Chaco tras operativo de la DNIT

Según la DNIT, diariamente se detectan intentos de ingreso de hasta 300 kilos de productos cárnicos y similares cantidades de frutas y hortalizas, lo que demuestra la magnitud del contrabando que afecta a los productores locales.

“Estamos con fuerte apoyo de la Policía, por eso no se registran inconvenientes durante los controles”, agregó el agente.