Yby Yaú: en operativo antidrogas ubican y destruyen más de 8 toneladas de marihuana

De acuerdo al reporte de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), agentes especiales de la regional número 7, destacados en Concepción, realizaron trabajos de investigación sobre un posible lugar donde se estarían cultivando y procesando marihuana.

Luego de obtener las informaciones y procesarlas se informó al fiscal antidrogas Pablo Zárate González, quien solicitó la orden de allanamiento al juzgado, y finalmente, se realizó el cateo en un inmueble rural ubicado en el distrito de Yby Yaú.

Según los agentes de la Senad, en el sitio se encontró una parcela de 2 hectáreas de plantaciones de marihuana en etapa de crecimiento. Mediante la incursión también se logró ubicar 1.960 kilogramos de marihuana procesada y en proceso de secado que estaban distribuidos en diferentes sectores del predio ubicado en la colonia Tapytangua.

En el mismo lugar se pudo encontrar un total de 25 kilos de semillas de marihuana, además de dos campamentos precarios, una zaranda y un pulverizador, estos son utilizados para el procesamiento de la droga, informaron desde la Senad. Todo fue destruido en el lugar.