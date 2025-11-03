Video: operario sufrió una caída mientras realizaba trabajo de cableado en Pilar

El afectado fue identificado como Rufino Agüero Fernández, (49), domiciliado en Fernando de la Mora, departamento Central.

Lea más: Choque frontal en Pilar deja dos heridos y daños materiales

El operario fue auxiliado por su compañero de trabajo y por agentes policiales, quienes detectaron que el hombre sufrió una lesión sangrante en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Pilar.

Por disposición médica, posteriormente fue derivado al Hospital del Trauma en Asunción debido a la gravedad de sus heridas.

Investigan medidas de seguridad del trabajador

El agente fiscal de turno, Federico Solano López, se constituyó en el lugar junto al perito de Criminalística de la Policía Nacional para los procedimientos de rigor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La escalera, junto con los elementos de seguridad del trabajador entre ellos cuerda, pinza, cinturón y guantes, fueron levantados como evidencias y depositados en la base de la Comisaría 3ª de Villa Paso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la tarde de este lunes, el fiscal Federico Solano López, confirmó que el trabajador fue trasladado del Hospital del Trauma al Instituto de Previsión Social (IPS) en donde sigue internado en estado grave.

Según el video de la cámara de seguridad de la Municipalidad de Pilar, al obrero se lo ve subiendo la escalera hasta que un cierto punto aparentemente el casco hace contacto con el cable de la Ande y el hombre cae al pavimento en donde quedó inconsciente.