Hallan sin vida a un hombre que estaba desaparecido en Alberdi

Alrededor de las 14:00 de ayer sábado fue hallado el cuerpo sin vida de Pablo Marcial Vega Figueredo, de 53 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado jueves 6 de noviembre.

El hallazgo se produjo entre matorrales en una zona boscosa de la compañía Lomas, en el distrito de Alberdi.

Según el informe policial, familiares del fallecido organizaron la búsqueda en distintos puntos de la ciudad y dieron con el automóvil de la víctima, un Toyota Premio color blanco, con matrícula XBJ 064 PY.

Al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor nauseabundo y, tras una inspección, hallaron el cuerpo sin vida del hombre en el asiento trasero, en posición sentada y con la parte inferior desnuda.

El reconocimiento fue realizado por Elvio Saúl Fretes Figueredo, hermano del fallecido. En el sitio se constituyeron el agente fiscal de la Unidad Penal N°1, Rubén Riveros, la médica forense Letizia Alfonso Di Natale, y personal del Departamento de Investigaciones y de Criminalística.

Durante el procedimiento se levantaron evidencias, entre ellas un teléfono celular Samsung color azul, fotografías del lugar y muestras del entorno.

De acuerdo con la inspección preliminar, la médica forense estimó como posible causa de muerte un infarto (ISM), ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni rastros de ataque o defensa.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para una evaluación más detallada, mientras que el vehículo fue llevado con ayuda de un tractor de la Municipalidad de Alberdi hasta la Comisaría 26ª, quedando a disposición del Ministerio Público.