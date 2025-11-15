Pedro Juan Caballero: motociclista muere tras ser embestida por una minivan

Un caso de siniestro vial con derivación fatal se registró este sábado en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Una joven identificada como Nilsa Mabel Ayala Mancuello, de 23 años, murió en una violenta triple colisión. La mujer conducía una motocicleta cuando fue embestida por una minivan Toyota Voxy guiada por Bruna Marlene Lezcano, de 20 años.

Tras ese choque, la motociclista perdió el control de su biciclo y chocó contra una camioneta que se encontraba estacionada, y murió al instante.

El hecho ocurrió sobre la calle Teniente Herrero, casi Cerro Corá, en el barrio Mariscal Estigarribia de Pedro Juan Caballero.

La conductora de la minivan involucrada en el percance fue aprehendida por disposición de la fiscal Mirta Martínez, según un informe de la Policía Nacional.

El doctor Marcos Prieto, médico forense del Ministerio Público, realizó la inspección del cadáver de la víctima y determinó como causa de muerte “trauma cervical como consecuencia del accidente”. Señaló que su fallecimiento se produjo de forma instantánea.

“El vehículo involucrado (minivan) le choca (a la motociclista) por el lado izquierdo y ella es lanzada sobre un vehículo que está parado, en ese movimiento golpea la cabeza por el paragolpes trasero del vehículo que está estacionado y ahí se produce la fractura y la lesión cervical, como se dice vulgarmente se desnucó”, explicó.

La motociclista fallecida no llevaba casco.