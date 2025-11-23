Denuncian desaparición de un joven de 17 años

Alejandro Saucedo, de 17 años, desapareció de su casa materna este sábado, en el barrio San Pablo de Asunción. La denuncia oficial fue realizada por la madre del joven, que solicita ayuda para dar con su paradero.

La denuncia realizada en la Comisaría 16ª Metropolitana, del barrio San Pablo, zona Hipódromo, de la capital del país, señala que Alejandro salió de su domicilio a las 18:00 del sábado y no regresó.

La madre logró hablar con él por teléfono y menciona que le manifestó que no volverá a su casa; sin embargo, cuando fue consultado dónde se encontraba la llamada se cortó abruptamente.

Al momento de la desaparición, el joven vestía pantalón de jeans y remera de color azul. No llevó sus documentos ni dinero, sólo una tarjeta para el transporte público.

Cualquier información, solicitan informar al Sistema de Emergencias 911, a la Comisaría más cercana o al número de celular de la madre: 0976 953167.