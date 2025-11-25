Accidente en Eusebio Ayala deja heridos y caos vehicular

Un camión repartidor impactó esta mañana contra un automóvil que, tras la colisión, perdió el control, chocó contra un árbol del paseo central, volcó y pasó al carril contrario de la avenida Eusebio Ayala.
El accidente ocurrió poco después de las 07:00 en la intersección con R.I. 6 Boquerón, en la zona de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).
El automóvil transportaba al conductor, quien se desvaneció al intentar ayudar a los demás, y tres mujeres que lo acompañaban.
La más afectada fue la que viajaba en el asiento delantero, identificada como hija del conductor, quien sufrió un corte en la cabeza. Todos los ocupantes fueron trasladados al Hospital de Trauma para recibir atención médica.
Tráfico interrumpido y normalización
El accidente provocó un bloqueo parcial de los carriles de ingreso y salida a Asunción, lo que generó congestión en plena hora pico.
La Municipalidad de Asunción informó, poco después de las 08:00, que la circulación en la zona ya fue normalizada.