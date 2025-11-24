Vídeo: así un motociclista chocó contra un auto tras adelantarse por la banquina

Un motociclista resultó lesionado tras chocar frontalmente contra un automóvil luego de perder el control de su biciclo en Pilar. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes de circuito cerrado muestran que el motociclista circulaba a una importante velocidad por la banquina para adelantar a los demás vehículos.

En ese momento, un automóvil realiza un giro a la derecha, maniobra que provoca que el conductor de la moto pierda el control, cruce al carril contrario y termine chocando de manera frontal contra otro rodado. Tras el impacto, el joven sale despedido y cae violentamente sobre el pavimento.

El siniestro se registró alrededor de las 16:45 del sábado en la avenida Gaspar Rodríguez de Francia, en cercanías de la intersección con Carlos Miguel Jiménez, en el barrio Villa Paso de Pilar.

Identifican a los involucrados

El motociclista fue identificado como Sergio Raúl Sanabria (19), quien sufrió diversas lesiones, mientras que la conductora del automóvil involucrado fue identificada como Irma Luque Acosta (38). La mujer resultó ilesa.

De acuerdo con el informe policial, la motocicleta no contaba con chapa y presentaba el número de chasis ilegible.

Agentes de la Comisaría Tercera acudieron al lugar y trasladaron al herido hasta el Hospital Regional de Pilar, donde quedó en observación médica.

Posteriormente, el fiscal David Cabral ordenó la entrega del automóvil a su propietaria y dispuso que la motocicleta permanezca bajo resguardo en la sede policial, a disposición del Ministerio Público.