Reportan segundo policía herido durante el conflicto en estancia Lusipar

Un agente policial fue alcanzado aparentemente por un disparo realizado desde el bosque mientras apoyaba el operativo en la zona de conflicto, estancia Lusipar. Según informaron a ABC, el agente está grave y fue trasladado de urgencia al Hospital de Policía en Asunción.
Lea más: Enfrentamiento en Tacuatí: Enrique Riera asegura que campesinos atropellaron acceso
Según datos, se trata de un suboficial, egresado el año pasado, y que provenía del departamento de Concepción.
Horas antes, otro policía ya había resultado herido por un proyectil de goma en el muslo, aunque este último se encuentra fuera de peligro y ya recibió atención médica.
Lea más: Policía dice tener “controlado” el conflicto en la estancia Lusipar
La Policía desplegó alrededor de 700 efectivos para resguardar el perímetro de la estancia y evitar nuevos intentos de invasión. Por otro lado, se dio la aprehensión de al menos 42 personas, además de la incautación de varios vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, armas blancas y arma de fuego.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Las autoridades aseguran que la situación está “controlada”, aunque un contingente permanecerá en la zona hasta restablecer totalmente el orden.