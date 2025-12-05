Policiales
05 de diciembre de 2025 - 22:44

Reportan segundo policía herido durante el conflicto en estancia Lusipar

Agentes policiales en la zona de conflicto con campesinos, en estancia Lusipar.
Un agente policial resultó herido tras recibir un impacto de bala durante el conflicto con el grupo de campesinos “sintierras” en la estancia Lusipar, en Tacuatí. Es el segundo policía lesionado, según informan. El operativo continúa con fuerte presencia de efectivos para contener nuevos incidentes.

Por ABC Color

Un agente policial fue alcanzado aparentemente por un disparo realizado desde el bosque mientras apoyaba el operativo en la zona de conflicto, estancia Lusipar. Según informaron a ABC, el agente está grave y fue trasladado de urgencia al Hospital de Policía en Asunción.

Según datos, se trata de un suboficial, egresado el año pasado, y que provenía del departamento de Concepción.

Horas antes, otro policía ya había resultado herido por un proyectil de goma en el muslo, aunque este último se encuentra fuera de peligro y ya recibió atención médica.

La Policía desplegó alrededor de 700 efectivos para resguardar el perímetro de la estancia y evitar nuevos intentos de invasión. Por otro lado, se dio la aprehensión de al menos 42 personas, además de la incautación de varios vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, armas blancas y arma de fuego.

Las autoridades aseguran que la situación está “controlada”, aunque un contingente permanecerá en la zona hasta restablecer totalmente el orden.