Joven murió tras ser alcanzado por un rayo en San Pedro del Paraná.

Un trágico suceso se registró este lunes 8 de diciembre, alrededor de las 03:20, en la compañía Pirity del distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. Un joven identificado como Librado Rojas (28), falleció de manera instantánea tras ser alcanzado por un rayo mientras retornaba a su domicilio.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 50ª Fleitas Cue, la hermana de la víctima, Estelvina Rojas, manifestó que Librado circulaba a bordo de su motocicleta Kenton GTR, color rojo, cuando un fuerte temporal afectaba la zona. En ese momento, un rayo impactó directamente contra él, provocándole la muerte en el lugar.

El hecho fue comunicado al agente fiscal Rolando Ortega, quien dispuso la entrega del cuerpo a los familiares tras las primeras diligencias.

El núcleo de tormentas que afectó a la región del departamento de Itapúa se caracterizó por una gran actividad eléctrica durante la madrugada e intensas lluvias esporádicas durante este lunes.

