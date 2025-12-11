¡Insólito! Denunció robo de dinero de su negocio y una cámara reveló la verdad

El comerciante detenido fue identificado como Porfirio Estanislao Britos Garcete (60), quien junto a su pareja Nadia Romina Benítez Villaverde (36), eran los propietarios de un pujante negocio de ramos generales que funciona en la calle 12 de Junio casi Altolín Irala del barrio San Roque de San José de los Arroyos.
Según la denuncia que presentó la pareja, ambos cerraron el negocio en la noche del lunes 8 y cuando en la mañana del martes 9 abrieron el local para iniciar la jornada laboral se encontraron con la sorpresa de que maleantes ingresaron por el techo y se llevaron todo el dinero que habían quedado en ambas cajas registradoras.
Efectivos del departamento Investigaciones de Caaguazú llegaron hasta el lugar y conversaron con los propietarios, quienes se reafirmaron en la denuncia presentada en la comisaría jurisdiccional.
Una cámara reveló la verdad tras denuncia de robo
Tras un recorrido por los alrededores, los agentes ubicaron una cámara de seguridad de un vecino que apuntaba hacia el negocio atacado. Cuando los policías pidieron las imágenes captadas por la cámara vieron al propio dueño levantando parte del techado de su establecimiento.
Acto seguido fue la demora del comerciante, quien fue consultado sobre lo ocurrido y al verse acorralado por las evidencias confesó.
Según los uniformados, el comerciante dijo que últimamente su relación de pareja, presumiblemente por la diferencia de edad se iba deteriorando y que su plan era fingir el robo, para que luego él haga un préstamo para salvar la situación y finalmente pueda ganar nuevamente el cariño y la confianza de su pareja.
Finalmente, Porfirio devolvió todo el dinero que tenía escondido detrás de una heladera, pero quedó detenido, según confirmaron.