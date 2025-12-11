¡Insólito! Denunció robo de dinero de su negocio y una cámara reveló la verdad

Un comerciante fue detenido por el robo de G. 42.900.000 que estaban guardados en dos cajas registradoras de su propio negocio, que está ubicado en el barrio San Roque de San José de los Arroyos. El hombre denunció el supuesto robo. Sin embargo, una cámara de seguridad de un vecino lo filmó cuando destechaba su local para acceder al dinero.