Motociclista muere tras ser atropellado por un camión en Amambay

Un hombre identificado como Porfirio Alvarenga Ricardi, de 64 años, quien conducía una motocicleta, falleció el jueves luego de ser atropellado por un camión. El hecho ocurrió sobre la Ruta PY05 a la altura del kilómetro 27, zona conocida como Itapopó, distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay.

El conductor del camión involucrado en el accidente fatal, identificado como Mario Fernando Fariña Bernal, de 29 años, quedó aprehendido por disposición fiscal, según informó la Policía Nacional.

Posibles circunstancias del hecho

De acuerdo con informe de la Comisaría Novena de Cerro Corá, dirigida por el comisario Derlis Cáceres, el motociclista Porfirio Alvarenga Ricardi (64) acababa de salir de la Cerámica Itapopó donde se desempeñaba como guardia de seguridad. Tomó la Ruta PY05 y se disponía para ir a su casa ubicada en Pedro Juan Caballero a bordo de su motocicleta cuando se produjo la colisión con el camión que iba sobre dicha arteria también con dirección a la capital departamental de Amambay . La versión policial indica que el conductor del camión dijo en su relato que la motocicleta le salió en frente repentinamente, intentó esquivarlo pero no pudo evitar rozarlo; tras el roce, el motociclista perdió el control de su biciclo y cayó malherido.

El informe policial agregó que la víctima fue auxiliada por bomberos amarillos hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero donde se confirmó su fallecimiento. El doctor César González Haitter, médico forense de la Fiscalía, informó que la causa de muerte de la víctima fue Traumatismo Craneoencefálico Grave; agregó que también presentaba fractura de ambos brazos y escoriaciones en todo el cuerpo.