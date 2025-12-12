Policiales
12 de diciembre de 2025 - 23:14

Condenan a los asaltantes de exintendente de San Antonio

Raúl Mendoza, ex intendente de San Antonio.
Raúl Isaac Mendoza Ramos, exintendente de San Antonio.

Un Tribunal de Sentencia de Luque condenó hoy a los cinco acusados del asalto domiciliado al exintendente de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza (PLRA), perpetrado el 20 de junio de 2021, día de las elecciones municipales.

Por Osvaldo Cazenave

El órgano judicial integrado por los jueces Hugo Segovia (presidente), Lilian Flores y Rodrigo Duré condenó ayer a Derlis González Romero; Ángel González Romero, alias “El Abuelo”; Justo Daniel Acuña y Pedro Cantero a 15 años de prisión, debido a que contaban con varios antecedentes por asalto.

En tanto, a Diego González Romero se le impuso una condena de 14 años por el mismo hecho punible porque no contaba con entradas a la cárcel, según las fuentes.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Sandra Ledesma, quien durante el juicio oral y público, demostró que los mismos irrumpieron ese día con armas largas al domicilio de Mendoza y que tras reducir a golpes a todos los presentes se llevaron más de G. 200 millones.