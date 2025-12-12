Condenan a los asaltantes de exintendente de San Antonio

El órgano judicial integrado por los jueces Hugo Segovia (presidente), Lilian Flores y Rodrigo Duré condenó ayer a Derlis González Romero; Ángel González Romero, alias “El Abuelo”; Justo Daniel Acuña y Pedro Cantero a 15 años de prisión, debido a que contaban con varios antecedentes por asalto.
Lea más: Asaltan al intendente de San Antonio y se llevan G. 210 millones
En tanto, a Diego González Romero se le impuso una condena de 14 años por el mismo hecho punible porque no contaba con entradas a la cárcel, según las fuentes.
Lea más: San Antonio: Se inició segundo juicio oral y público sobre asalto a exintendente
El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Sandra Ledesma, quien durante el juicio oral y público, demostró que los mismos irrumpieron ese día con armas largas al domicilio de Mendoza y que tras reducir a golpes a todos los presentes se llevaron más de G. 200 millones.