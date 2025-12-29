29 de diciembre de 2025 - 08:58
Detienen a adolescente hijo de Rotela tras asalto a un cambista en Asunción
La Policía Nacional dio a conocer que uno de los detenidos por el supuesto asalto a un cambista de Asunción es un adolescente que sería hijo de Javier Rotela. Tiene 14 años y formaría parte de una banda que se dedica a realizar este tipo de hechos. Este botín de este robo agravado fue de G. 200 millones.
El comisario principal Wilfrido Maldonado confirmó que el adolescente de 14 años forma parte del grupo de cuatro detenidos como presuntos miembros de una banda que asaltó a un cambista en Asunción el pasado 24 de diciembre, sobre la calle Palma casi Chile.
NOTA EN DESARROLLO