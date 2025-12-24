Reportan presunto robo a cambista en pleno microcentro de Asunción

Un presunto hecho de robo agravado contra un cambista fue reportado en la mañana de este miércoles en el microcentro de Asunción, sobre la calle Palma esquina Chile, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Tercera Metropolitana.

De acuerdo con el informe policial, la víctima fue un cambista de 73 años, quien se encontraba realizando su actividad habitual cuando ocurrió el hecho.

Engaño y asalto dentro de un vehículo

Según el reporte policial, alrededor de las 10:15, un vehículo presumiblemente de la marca Toyota, modelo Premio, color blanco, se detuvo frente al cambista. Los ocupantes consultaron por cambios de monedas y convencieron a la víctima de subir al rodado con el argumento de contar el dinero.

Una vez en movimiento, uno de los ocupantes habría sacado un arma de fuego, y lo apuntó a la cabeza. Posteriormente, lo despojaron de su cartera con dinero en efectivo.

Según relató la víctima, los sospechosos obligaron a la víctima a agachar la cabeza para evitar que reconociera el recorrido.

El oficial inspector Rodrigo Alegre explicó que el cambista fue abandonado cerca de las 11:30 cerca de Fernando de la Mora, aunque la víctima no pudo precisar el lugar exacto debido al estado de shock en el que se encontraba.

En ese punto, pidió ayuda a un vecino para llamar a un vehículo de plataforma Bolt, con el cual regresó al sitio donde estaba trabajando. Más tarde, su teléfono celular fue hallado por una vecina sobre la calle 25 de Mayo, quien lo devolvió a la Policía.

La Policía indicó que el monto sustraído aún no fue determinado, ya que la víctima tenía dinero en distintas monedas. Los investigadores confirmaron que los presuntos autores serían paraguayos y que hablaban en español y guaraní.