Cuatro detenidos en investigación de supuesto asalto a cambista en Asunción

La Policía Nacional informó ayer domingo que el pasado miércoles fueron detenidas cuatro personas en la ciudad de Guarambaré, en el marco de la investigación de un presunto hecho de asalto armado a un cambista, ocurrido ese mismo día en el microcentro de Asunción.

El pasado miércoles por la mañana, un cambista de 73 años denunció haber sido engañado por desconocidos que lo convencieron de subir a su automóvil, presumiblemente para una operación de cambio de divisas, y acabaron despojándolo a punta de pistola del efectivo que llevaba consigo.

El monto de dinero supuestamente robado no fue especificado.

Cuatro detenidos, un automóvil y un arma incautados

Según un informe de la Policía Nacional, en horas de la tarde de ese miércoles, “tras tarea investigativa”, fueron detenidas cuatro personas supuestamente relacionadas al presunto hecho de robo agravado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El informe señala que la detención se produjo a las 16:30 en la vía pública e identifica a los detenidos como Junior Matías Masacote (24 años), Marcelo Ramón Páez (23), Verenice Soledad Giret (21) y un adolescente de 14 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los intervinientes incautaron de los detenidos un automóvil Toyota Allex con su recibo de compra y una pistola, entre otros elementos.