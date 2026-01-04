Intensa búsqueda de un niño con autismo desaparecido en Pilar

Alexander Arsenio Espinoza Ferreira, de 11 años de edad, se encuentra desaparecido desde el mediodía de este domingo, según la denuncia presentada a las 16:00 hs por su madre, Gladys Beatriz Ferreira, en la Comisaría 3ª de Villa Paso

El niño padece trastorno del espectro autista (TEA) nivel 3, por lo que su búsqueda fue declarada de carácter prioritario.

De acuerdo a los datos proporcionados por los familiares, Alexander fue visto por última vez en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Pilar.

Al momento de su desaparición vestía un short deportivo de color gris, no llevaba remera y calzaba chatitas de color negro. El menor es de cutis morenoy mide aproximadamente 1,50 metros de altura.

Tras la denuncia, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal N.º 2, solicitó la colaboración de la población para ayudar en la localización del niño.

En tanto, la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del departamento de Ñeembucú, a cargo de la comisaria Martina Trinidad, emitió una alerta y activó un operativo de búsqueda con prioridad absoluta.

Agentes de la Policía Nacional acompañan a los familiares en la difusión de afiches en distintos puntos de la ciudad, incluyendo columnas de la ANDE, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del menor comunicarse de inmediato al número 0976 200 441, o acercarse a la dependencia policial más cercana.