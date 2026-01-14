Liberan en tiempo récord a supuesta “reina del abigeato”

La favorecida resultó ser Sonia Elizabeth Bogado Araújo, de 45 años, quien había sido remitida a la penitenciaría de Misiones el 24 de diciembre pasado tras ser capturada en la operación Lobo Gris del Departamento de Lucha Contra el Abigeato de la Policía Nacional.

Sonia es dueña del autoservice Gonzalito, ubicado en el barrio Santa Catalina de Capiatá, que fue allanada por los policías ya que “operaba como punto de acopio y/o comercialización de productos cárnicos de origen ilícito, vinculados a la misma estructura criminal dedicada al abigeato”, según el informe oficial.

En la misma causa, sí continúan presos los otros dos detenidos, Francisco Duarte Martínez, de 32 años, alias Coyote, y Fidel Abilio Cáceres Romero, de 40 años, sin alias conocido, quienes serían los encargados de faenar las vacas y trasladar la carne en una camioneta Toyota Hilux Surf azul que ya está incautada.

Según los investigadores, este grupo identificaba a sus víctimas, principalmente pequeños productores o granjeros, y luego mataban los animales con rifle en el campo, los faenaban en el mismo lugar y llevaban la carne directamente al autoservice de Capiatá.

Los uniformados creen que esta banda mató al menos 30 vacas de 20 víctimas distintas.

Actuaron supuestamente en ciudades como Itauguá, Itá, Yaguarón, Paraguarí, Caacupé y Eusebio Ayala, según los propios policías de Abigeato.