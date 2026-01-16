Activan protocolo de búsqueda de una adolescente desaparecida en Atyrá

El agente fiscal Fernando Balbuena, de la Unidad Penal n.º 1 de la Fiscalía Regional de Caacupé, dispuso la activación del protocolo de búsqueda y localización de una adolescente de 16 años de edad. La joven fue identificada como Yamila Fiorella López González, quien se encuentra con paradero desconocido desde las 2:00 del miércoles 14 de enero de 2026.
La adolescente es de contextura física robusta, estatura baja, cutis blanco, cabellera rubia y enrulada. Al momento de su desaparición vestía una remera de color rojo, short de color gris y zapatillas, según la denuncia formulada por sus padres ante la Comisaría Nº 23 de Atyrá.
La Fiscalía solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.
El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía a fin de dar con el paradero de la adolescente.
Cualquier información que pueda contribuir puede ser comunicada a la comisaría más cercana o ante la Unidad Penal Nº 1 de Caacupé o al sistema 911 de la Policía Nacional.