16 de enero de 2026 - 13:53

Activan protocolo de búsqueda de una adolescente desaparecida en Atyrá

Yamila Fiorella López González se encuentra con paradero desconocido desde el miércoles 14 de enero de 2026
Yamila Fiorella López González se encuentra con paradero desconocido desde el miércoles 14 de enero de 2026.Gentileza

El Ministerio Público la activación del protocolo de búsqueda y localización de una adolescente de 16 años de edad, identificada como Yamila Fiorella López González. Su paradero es desconocido desde hace dos días.

Por ABC Color

El agente fiscal Fernando Balbuena, de la Unidad Penal n.º 1 de la Fiscalía Regional de Caacupé, dispuso la activación del protocolo de búsqueda y localización de una adolescente de 16 años de edad. La joven fue identificada como Yamila Fiorella López González, quien se encuentra con paradero desconocido desde las 2:00 del miércoles 14 de enero de 2026.

La adolescente es de contextura física robusta, estatura baja, cutis blanco, cabellera rubia y enrulada. Al momento de su desaparición vestía una remera de color rojo, short de color gris y zapatillas, según la denuncia formulada por sus padres ante la Comisaría Nº 23 de Atyrá.

La Fiscalía solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía a fin de dar con el paradero de la adolescente.

Cualquier información que pueda contribuir puede ser comunicada a la comisaría más cercana o ante la Unidad Penal Nº 1 de Caacupé o al sistema 911 de la Policía Nacional.