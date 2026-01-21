Crimen de tarotista en PJC: imputan a sospechoso preso y ordenan detención de su pareja

La fiscal de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura, formuló imputación por homicidio doloso en contra de Nelson Roberto Acunha Cabañas, de 28 años, y solicitó la prisión preventiva del procesado, según un boletín emitido este miércoles por el Ministerio Público. “De acuerdo con las diligencias investigativas, el Ministerio Público cuenta con suficientes elementos de sospecha que sustentan la presente imputación”, añade el boletín de la institución.

Sospechoso tenía orden de captura por intento de homicidio en PJC

Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía de Pedro Juan Caballero confirmaron que, según los registros, en noviembre del 2016 se abrió una causa por homicidio doloso en grado de tentativa y se ordenó la captura de Nelson Roberto Acunha Cabañas al sindicársele como sospechoso del mencionado hecho por el que también se había ordenado la captura de su primo identificado como Cristhian David Cabañas Cáceres. La orden fue firmada por el juez penal de garantías interino de aquel entonces, Sandro Vera, según los registros.

Buscan a la pareja de Acunha, supuesta cómplice

Fuentes del Ministerio Público informaron que la fiscal Katia Uemura ordenó la detención de Sonia Elizabeth Alem Cabral (23); la misma es pareja de Nelson Roberto Acunha Cabañas y es considerada supuesta cómplice del asesinato de Rodrigo Cristaldo Pereira. Según la investigación, Sonia habría sido quien aquel 15 de enero marcó una cita con Rodrigo, que la esperaba para una sesión, cuando llegó el sicario y le disparó varias veces acabando con su vida.

Tras la imputación, el juez de Pedro Juan Caballero, Martín Areco, resolvió remitir a la cárcel al afectado. “Este juzgado resolvió la prisión del mismo, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y su antecedente con rebeldía del año 2016 por un hecho similar pero en grado de tentativa”, indicó el magistrado.