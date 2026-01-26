Hallan llamativas fosas en Yrybucuá

La comisaría 32ª de Yrybucuá informó al fiscal Walter Merlo que encontraron una fosa de 11 metros de profundidad y que en el sitio había también palas, sogas y baldes de plástico usados para la extracción de la arena.

El Departamento Antisecuestro y Antiextorsión (DAS) también intervino a raíz de que se sospecha que puedan ser caletas similares a las que usan los terroristas que operan en el norte del país.

Sin embargo, ninguna versión pudo ser confirmada, aunque sí llamó la atención que las fosas están en medio de un espeso monte.

Los policías locales también recibieron la información de que podrían ser hoyos cavados por buscadores de tesoros, es decir, plata yvyguy.

Uno de los hoyos tiene una forma similar a las que utilizan los narcos para guardar marihuana prensada.