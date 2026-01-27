Cómplice de Samura muere quemado y sospechan que estuvo en Paso Bravo

Se trata de Édgar Espinoza Cuevas, de 29 años, quien ingresó el domingo a las 02:00 aproximadamente en grave estado al Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas “Dr. Arnaldo Bendlin”, hasta que finalmente se confirmó su deceso en la tarde de este martes en el mismo hospital, que a su vez funciona en el barrio Sajonia de Asunción, en la zona del ex Hospital de Clínicas.

El paciente vino desde Pedro Juan Caballero en una ambulancia, de acuerdo con la información oficial. Lo acompañaban su mamá, hermana, novia y suegro, entre otros.

El Departamento de Investigación de Asunción de la Policía Nacional (PN) informó inicialmente que sus agentes se constituyeron en el hospital “en prosecución al hecho mencionado, en donde se dialogó con personal de blanco, quienes mencionan que el ciudadano Édgar Espinoza cuenta con varias quemaduras en todo el cuerpo y que el mismo se encuentra en estado crítico, con quemaduras graves en un 80% del cuerpo”.

Los detalles del procedimiento fueron comunicados incluso por nota a la fiscala de Concepción, Carolina Quevedo Lailla, quien investiga el accidente aéreo que se produjo el sábado al mediodía en el parque nacional Paso Bravo, donde se estrelló una avioneta boliviana que trajo cocaína.

La nave era una Cessna 210, con matrícula CP-3187 de Bolivia, que fue encontrada quemada cerca de la cabecera de una pista de aterrizaje clandestina, específicamente en las coordenadas 22° 28′ 03″ S, 57° 18′ 45″ W.

Este punto se halla 24 kilómetros al sur de la ciudad de San Carlos del Apa y 42 kilómetros al suroeste del distrito de Puentesiño.

Ese lugar funcionaba como una especie de “aeropuerto” de una banda de narcotraficantes. En el sitio se encontraron dólares quemados, municiones de fusil y otras evidencias.

Sin embargo, no se encontró ningún cuerpo. Si el piloto o los tripulantes murieron, sus cuerpos fueron movidos o tal vez enterrados.

Condena por rescate de Samura

Lo que ahora sospecha la Policía de Asunción es que el ahora fallecido Édgar Espinoza Cuevas pudo haber estado en el lugar del accidente aéreo.

Coincidentemente, esa región de país era usada por su antiguo jefe, Jorge Teófilo Samudio González, Samura, para descargar cocaína procedente de Bolivia.

Édgar Espinoza Cuevas cumplió una condena de 4 años de cárcel tras ser capturado en 2019 inmediatamente después de que actuara como cómplice en el rescate de Samura, en la Costanera Norte de Asunción.

En ese operativo criminal, fue asesinado el comisario Félix Antonio Ferrari Yudis, quien era el subjefe de la comisaría 1° de la capital del país.

Samura fue capturado posteriormente en Brasil, pero aparentemente ahora ya se encuentra en libertad.

Comunicado en Bolivia

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia emitió un comunicado en el que se detalla que la avioneta que el sábado se estrelló en Paraguay “realizó un vuelo desde Trinidad a San Lorenzo de Moxos el pasado viernes 23 de enero, de acuerdo con el plan de vuelo correspondiente”.

Las autoridades bolivianas informaron que “la aeronave y el piloto cuentan con documentación vigente; sin embargo, tras reiterados intentos de contacto sin respuesta y al no encontrarse la aeronave en el destino declarado, se desconoce actualmente su paradero, según información recibida”.