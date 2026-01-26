Dólares,relojes, cartuchos y cargador de fusil fueron encontrados en el avión incinerado en Concepción

Durante un cateo realizado ayer al Cessna 210, con matrícula boliviana CP-3187, que fue encontrado totalmente calcinado el sábado último en el departamento de Concepción se encontraron varios billetes de dólares, cuatro relojes presumiblemente de la marca Rolex y Bulova, cartuchos calibre 5.56 y hasta un cargador del mismo calibre, según informaciones recibidas por ABC Color.

También se encontraron varias latas de cerveza y utensilios que estaban dentro del avión siniestrado. Un cargador y varios cartuchos, no percutidos, calibre 5.56 fueron entregados a la fiscalía por los militares que llegaron primero al lugar donde fue ubicado el avión, el sábado último.

En la zona donde fue encontrada esta aeronave se pudo observar que algunos árboles estaban dañados. Se puede presumir que la aeronave no levantó vuelo, no pudo despegar y cayó, o los árboles fueron dañados al aterrizar la aeronave.

Sospechoso

Existen altas sospechas de que el avión traía droga desde Bolivia, de donde el viernes último despegó y que, según su plan de vuelo, iba a realizar un vuelo interno. Los billetes de dólares y los relojes hacen presumir que formaban parte del pago por la droga.

Lo que resulta llamativo es que solo se encontraron los cartuchos y el cargador para el calibre 5.56, pero ningún arma.

Tampoco se encontraron restos óseos en el lugar; sin embargo, en los campamentos cercanos se hallaron algunos enseres para supervivencia, latas de cerveza vacías, algunos bidones cargados de combustible para avión y otros vacíos.