Radares reparados detectaron apenas cuatro narcoavionetas seis meses

El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, aseguró que reforzaron todo el sistema de control aéreo nacional para combatir el tráfico de sustancias ilícitas. Aseguró que los dos radares móviles que fueron reparados el año pasado están permitiendo detectar e interceptar naves, también gracias a los aviones supertucano.

Relató que ya se interceptaron vuelos ilegales en la frontera con Bolivia y también en las cercanías de Concepción, frontera con Brasil. Destacó que ya tuvieron cuatro operativos concretos gracias a los radares.

Indicó que el operativo registrado el fin de semana permitió que una aeronave con droga fuera desviada hacia el territorio brasilero y finalmente abandonada ante la falta de combustible.

Con respecto al hecho de que es un número muy bajo considerando que datos de la Senad indican que al menos 20 narcoavionetas pasan por el territorio nacional cada mes, el comandante de la FAP señaló que esas son “estimaciones” y que no son datos concretos. No obstante, insistió en que están trabajando para que ya no circulen altas cantidades de naves ilícitas en los cielos paraguayos.

En otro momento, el comandante admitió la limitación de los radares móviles, pues señaló que su alcance es de aproximadamente 100 kilómetros. Destacó que ya se inició el proceso de adquisición para la compra de un radar más importante de Estados Unidos, pero señaló que el proceso es de 30 meses y llegaría recién a finales del 2027, segun estimaciones.

Se trata de radares TPS78 de Northrop Grumman, que se sumarán a los aviones súpertucano, helicópteros donados por Taiwán y a los dos radares móviles reparados en Israel.

