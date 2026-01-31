Presunto narcoavión huye hacia el Brasil tras intervención de la FAP

Poco después de las 13:45, el radar de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) detectó una aeronave, mientras sobrevolaba el espacio aéreo paraguayo sin autorización alguna. La misma se había posicionado sobre el departamento de Concepción, hacia el río Apa, y fue interceptada por un Super Tucano paraguayo.

Ante la presunción de que se trataría de un avión cargado con sustancias ilícitas, un A-29 Super Tucano de la FAP —que ya realizaba patrullaje aéreo en la zona— se dirigió a interceptarlo. Según informó el general del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, comandante de la institución, la aeronave fue identificada rápidamente con la matrícula boliviana CP-298.

Lea más: Con Super Tucanos y radares se reducirán vuelos ilícitos, asegura FAP

Consultado ante la posibilidad de que se trate de un avión al servicio del narcotráfico, el general Fullaondo expresó “podría ser, de lo contrario debería tener un plan de vuelo, además cuando vio el avión comenzó a evadirlo, y también cuando se le requirió identificación no respondió”.

Posteriormente el Comandante de la FAP expuso que transcurrieron solo 9 minutos “entre que el radar de la Fuerza Aérea Paraguaya le detectó (al avión boliviano) y que nuestro avión le dio alcance hasta que huyó a Brasil”. La actuación se dio en el marco de lo que establece la Ley N° 6980, indicó Fullaondo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Con aviones Super Tucano y radares no se requiere ley de derribo, según Maidana

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cabe resaltar que, mientras se daba la persecución aérea, en tierra se activó una aeronave UH-1H con un equipo táctico en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), para asistir en caso de que se registre un derribamiento o aterrizaje forzoso de la nave intrusa; pero, no fue necesario tal, ya que el avión cruzó la frontera.

Luego de que la aeronave ilegal haya cruzado hacia el Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya comunicó de inmediato los datos relacionados a la misma a la Fuerza Aérea Brasileña y la Fuerza Aérea Boliviana.

Cuarto procedimiento hecho por la FAP

El Gral. del Aire Julio Fullaondo también agregó que esta intervención aérea se constituyó en la cuarta, por la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), desde que están autorizadas para la vigilancia y la protección del espacio aéreo, por la normativa vigente.

Lea más: Las hipótesis que maneja la Fuerza Aérea tras el hallazgo de avioneta incinerada

En este contexto, Fullaondo enumeró los casos anteriores: la primera interceptación se dio en la zona cercana a Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, cuando una aeronave con matrícula perteneciente a la República Plurinacional de Bolivia, proveniente de este país. La misma, ante la presencia de los aviones paraguayos retornó nuevamente al territorio boliviano.

El comandante de la FAP también hizo mención al caso de otra aeronave con matrícula boliviana falsa, que fue interceptada por dos aviones Super Tucano, en noviembre del 2025. Además del otro caso, relacionado a la aeronave que capotó en el departamento de Concepción, la semana pasada.