Avioneta repelida por Tucano paraguayo estaba repleta de droga

El radar de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) detectó, minutos después de las 13:45, un avión que estaba dentro del espacio aéreo de Paraguay sin autorización, específicamente en la zona del departamento de Concepción, hacia el cauce del río Apa.

Esa situación alertó a la institución militar por lo que el avión A-29 Super Tucano se dirigió hasta la posición del avión intruso. Tras ubicarlo, constató que tenía matrícula CP-298, correspondiente a la República Plurinacional de Bolivia. Esto incrementó las sospechas de que podía tratarse de una aeronave cargada con estupefacientes.

Lea más: Con Super Tucanos y radares se reducirán vuelos ilícitos, asegura FAP

Desde el avión Super Tucano de la FAP solicitaron identificación a los ocupantes del otro vehículo aéreo, pero no tuvieron respuesta, solo una maniobra evasiva. Posteriormente, el avión con matrícula boliviana tomó rumbo hacia el territorio brasileño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un momento dado, la aeronave fuer perdiendo altura y llegó a volar a pocos metros del cauce del río Apa, que separa al territorio paraguayo del brasileño. Finalmente el avión terminó descendiendo en el vecino país, en la estancia “Braunal”, ubicada a unos 23,5 kilómetros aproximadamente de la frontera con nuestro suelo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Con aviones Super Tucano y radares no se requiere ley de derribo, según Maidana

Narcoavioneta fue abandonada en estancia de Brasil

Trabajadores de la estancia señalada observaron que bajó una aeronave, por lo que se movilizaron hacia el punto en que la vieron. Una vez en el sitio, solo encontraron el avión que resultó ser de la marca Cessna 172, monomotor, con la matrícula boliviana CP-298.

En el interior de la aeronave solo se observó espacio para dos ocupantes, piloto y copiloto, característica principal de los traficantes de sustancias ilícitas, las cuales estaba cargadas en la parte posterior de los asientos, embalados con bolsas de tipo arpillera de color verde y sus respectivos distintivos.

Lea más: Las hipótesis que maneja la Fuerza Aérea tras el hallazgo de avioneta incinerada

Por los paquetes del cargamento, cuyo peso se desconoce aún, que se presume sería cocaína, están pegados los distintivos “AK 47” y “Glock”. Los mismos son adheridos a cargamentos para facilitar identificar a qué grupo criminal serán destinados luego de que hayan sido descargados en el punto establecido.

Al respecto, se presume que el avión Cessna tenía previsto descender en algún punto de la zona norte de Paraguay, sin embargo, como estaba volando a poca altura el radar lo detectó y terminó siendo interceptada por el avión Super Tucano y posteriormente repelida, sin ningún tipo de ataque por parte del último, hacia el Brasil.

Igualmente, tras el escape de la aeronave boliviana la Prefectura General Aeronáutica activó los protocolos correspondientes y realizó la comunicación, así como también, la transferencia de información con la Fuerza Aérea Brasileña y la Fuerza Aérea Boliviana.

Hubo sospechas desde el inicio, según comandante de la FAP

Consultado ante la posibilidad de que se trate de un avión al servicio del narcotráfico, el general del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), expresó “podría ser, de lo contrario debería tener un plan de vuelo, además cuando vio el avión comenzó a evadirlo, y también cuando se le requirió identificación no respondió”.

Fullaondo añadió que transcurrieron solamente nueve minutos “entre que el radar de la Fuerza Aérea Paraguaya le detectó (al avión boliviano) y que nuestro avión le dio alcance hasta que huyó a Brasil”. La actuación se dio en el marco de lo que establece la Ley N° 6980.

El comandante Fullaondo también resaltó que, mientras se daba la persecución aérea, en tierra se activó una aeronave UH-1H con un equipo táctico en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), para asistir en caso de que se registre un derribamiento o aterrizaje forzoso de la nave intrusa, pero, no fue necesario, ya que el avión cruzó la frontera.

Cuarto procedimiento hecho por la FAP

El Gral. del Aire Julio Fullaondo también agregó que esta intervención aérea se constituyó en la cuarta, por la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), desde que están autorizadas para la vigilancia y la protección del espacio aéreo, por la normativa vigente.

En este contexto, Fullaondo enumeró los casos anteriores: la primera interceptación se dio en la zona cercana a Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, cuando una aeronave con matrícula perteneciente a la República Plurinacional de Bolivia, proveniente de este país. La misma, ante la presencia de los aviones paraguayos retornó nuevamente al territorio boliviano.

El comandante de la FAP también hizo mención al caso de otra aeronave con matrícula boliviana falsa, que fue interceptada por dos aviones Super Tucano, en noviembre del 2025. Además del otro caso, relacionado a la aeronave que capotó en el departamento de Concepción, la semana pasada.