Denuncia de robo de explosivos, que luego se usaron en el asalto a la empresa Algisa, sería falsa

En la madrugada del martes último 10 de febrero, alrededor de ocho criminales armados con fusiles de ataque y a bordo de dos automóviles tomaron por asalto la empresa agroexportadora Algisa, ubicada en la ciudad de Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa.

Los intrusos tomaron de rehenes a dos guardias y luego mataron a tiros a un perro, que también custodiaba el predio.

Posteriormente, los desconocidos ingresaron a las oficinas administrativas donde, primeros derrumbaron una pared con una carga explosiva, luego colocaron otra carga para abrir la caja fuerte, que según la información que manejaban estaba repleta de dinero en efectivo.

Sin embargo, cuando se produce la segunda detonación las ondas expansivas derrumbaron gran parte de la estructura de la fábrica, lo que finalmente obligó a los maleantes a escapar con las manos vacías del sitio. Luego los propietarios de la firma atacada confirmaron que el cofre no contenía billetes, solo documentos, que quedaron completamente destruidos por la bomba.

Las pistas que dejó el asalto en Cnel. Bogado

En la huida, los criminales abandonaron en las cercanías dos automóviles y arrojaron al río Paraná una camioneta, que también utilizaron. Igualmente, los maleantes dejaron restos de explosivos y cordones detonantes con sus respectivos códigos de barra.

Según los códigos, los explosivos y detonantes estaban asignados a la cantera Cerro Tigre de San Lázaro, por lo que su propietario, José Antonio Insfrán Silguero, fue detenido e imputado por detentación ilegal, de la nueva Ley de Armas, y comercialización de objetos peligrosos, pero los fiscales pidieron medidas ya que supuestamente estaba colaborando en la investigación.

Igualmente el procesado había presentado una denuncia del robo de los explosivos y detonantes de su cantera con fecha 10 de diciembre del 2025. Según dicho documento los materiales sustraídos iban a ser utilizados para una detonación en la cantera, pero ante un repentino temporal los trabajadores de su empresa se vieron obligados a abandonar los materiales en la cantera y fueron robados.

Pese a la solicitud de los fiscales Rodolfo Hiram Colmán Alvarenga y Andrés Eduardo Arriola Ramírez, el magistrado Osmar Legal ordenó la prisión preventiva del procesado por la gravedad de los hechos que se le imputan.

Denuncia falsa, según la Policía

Ahora, el jefe de la comisaría 16ª de Vallemí, el oficial segundo Damián Benítez Casco, informó a sus superiores que aparentemente la denuncia presentada por el dueño de la cantera sobre el robo de explosivos es falsa.

Según pudimos averiguar, la denuncia fue firmada por el subjefe de la comisaría de Vallemí, el suboficial mayor Jorge Cardozo, quien asegura no tener conocimiento del documento, que supuestamente fue redactado por el suboficial mayor Pablo Moraez, quien hace tiempo dejó de trabajar en aquella unidad policial.

Igualmente se pudo saber que el sello de la comisaría que lleva el acta de denuncia recién fue utilizado desde el 1 de enero pasado y la denuncia tiene fecha del 10 de diciembre del 2025.

Otro elemento importante que señalaron los responsables de la investigación es que el número de la denuncia del robo es el 741 del año pasado, el que en realidad corresponde a un informe de un accidente de tránsito.

Supuestamente, la denuncia fue remitida por los mismos afectados directamente a la oficina del Ministerio Público de Vallemí, sin embargo el documentos no tiene el sello de mesa de entrada y lleva la firma del funcionario de nombre Alexis Ramírez, según explicaron.

De acuerdo con los uniformados, con esto se agrava la situación legal de José Antonio Insfrán Silguero ya que ahora existen fundadas sospechas que también pudo haber colaborado con los mismos criminales para los otros seis golpes anteriores que se les atribuyen en distintas localidades del país, señalaron.