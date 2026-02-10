Así fue el asalto y explosión de una empresa agroindustrial en Coronel Bogado

La empresa agroindustrial denominada Algisa, ubicada en el kilómetro 321 de Coronel Bogado, fue atracada por un grupo comando de ocho personas, quienes llegaron a bordo de dos automóviles, munidos con armas largas. Redujeron a dos guardias de seguridad y realizaron disparos intimidatorios al ingresar al sitio. El hecho ocurrió cerca de la 1:00 de esta madrugada, según el reporte policial.

Posteriormente, colocaron cargas explosivas en las oficinas administrativas, con el aparente fin de robar una bóveda. Explosionaron parte de la empresa para luego darse a la fuga sin llevarse nada.

Los presentes en el sitio huyeron a refugiarse tras escuchar los disparos, mientras que se escucharon dos grandes explosiones.

En el lugar se encontraban alrededor de 40 trabajadores cumpliendo funciones, pero afortunadamente no hubo heridos tras el intento de asalto.

No se llevaron dinero

El jefe de la Comisaría Sexta de la zona, comisario Benicio Méndez, expresó que los propietarios manifestaron que no manejan fuertes sumas de dinero en la empresa. Indicaron que solamente tienen una caja chica e incluso los intervinientes hallaron en el sitio G. 8 millones que estaban en el lugar.

Los propietarios de la empresa, manifestaron que no cuentan con mucho dinero. En total fueron explosionadas dos cajas fuertes que eran la caja chica de la empresa. No obstante, representa una pérdida importante para la empresa, debido a que muchos papeles se perdieron en la explosión.

Los uniformados informaron sobre el hallazgo de un perro herido y vainas servidas. Los proyectiles utilizados serían presumiblemente de calibre 5,56 mm, 7.62 mm y 9 mm. El hecho tuvo lugar a unos dos kilómetros de la comisaría local.

Abandonaron los autos

Los intervinientes, tras un rastrillaje, hallaron abandonados dos vehículos que fueron los utilizados en el atraco. En su interior hallaron más cargas explosivas, de tipo dinamita en gel y explosivo plástico C4.

Los rodados estaban en un camino vecinal, ambos de la marca Toyota. Uno sería modelo Premio, color blanco, chapa Nº AAMH 205, y el otro, modelo Allion, color gris, chapa Nº AATS 109. La patente de este segundo pertenecía a un automóvil Kia, modelo Rio, color gris, con denuncia de chapa extraviada.

El agente fiscal de turno Rodolfo Colmán, de la Unidad Penal en Coronel Bogado, está a cargo de la investigación. Estimó que no descartan que se trate de un grupo del crimen organizado, pero que serían inexpertos, porque aparentemente calcularon mal la cantidad de explosivos utilizados.

Estiman que alrededor de 12 autos fueron afectados por clavos miguelito que se esparcieron por las rutas PY01 y PY08.