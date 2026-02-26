Dos motociclistas resultan heridos en sendos accidentes en Pedro Juan Caballero

Dos casos de accidentes de tránsito en los que se vieron involucradas motocicletas, derivaron en lesiones de ambos conductores en Pedro Juan Caballero, según un informe dado a conocer este jueves por la Policía Nacional. En uno de los casos, resultó herido Adriano Larrea Torres, de 32 años quien conducía una motocicleta tipo Trail cuando chocó contra una camioneta Toyota Hilux guiada por Miguel Belmonte Denis; dicho percance se registró sobre la calle Doctor Francia y Choferes del Chaco, según un boletín emitido por la Comisaría 2da. de esta ciudad. Ambos vehículos quedaron con daños materiales, según la misma fuente.

Motociclista sufre traumatismo de cráneo

El segundo caso de accidente de tránsito se registró sobre Choferes del Chaco y Brasil, del barrio San Gerardo de la ciudad de Pedro Juan Caballero; resultó herido Oscar Soria Agüero, de 46 años, conductor de una motocicleta de 125 cc. Según un informe de la Comisaría 3ra. de esta ciudad, no se tiene información de un segundo vehículo involucrado en el percance y la primera sospecha es que el mismo perdió el equilibrio tras cruzar sin precaución una lomada, en consecuencia cayó y golpeó la cabeza. Bomberos trasladaron a la víctima hasta el Hospital Regional donde le practicaron los primeros auxilios y detectaron que tenía traumatismo de cráneo moderado por lo que su cuadro es considerado delicado.

Los accidentes de tránsito dejaron unas mil personas heridas durante el 2025 en la capital departamental de Amambay y hubo 42 fallecidos en la zona, según los registros.