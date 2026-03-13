Detienen a joven por intento de hurto en taller de motocicletas en Ayolas

Según el informe policial, personal de guardia que realizaba patrulla preventiva por la zona visualizó a un hombre en actitud sospechosa dentro del predio del taller. Tras una revisión, los intervinientes constataron que la cerradura de la puerta lateral del local, propiedad de Edgar David Amarilla Espínola (43), domiciliado en el barrio Santa Rosa de Lima de Ayolas, habría sido violentada.

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Posteriormente se procedió a la aprehensión de una persona identificada como Dennis Fabián Báez (22), domiciliado en el barrio San José Mi de esta ciudad. El mismo registra antecedentes por hechos de hurto agravado en el año 2025. Durante el procedimiento se le hicieron saber sus derechos constitucionales conforme al Artículo 12 de la Constitución Nacional.

De acuerdo con el relato del propietario, además de la cerradura dañada, habrían intentado destechar parte del taller. El hecho fue comunicado a la agente fiscal interina, Abg. Teresa Martínez, quien dispuso que el aprehendido permanezca en la sede policial en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público. Mientras tanto, prosigue el procedimiento investigativo para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en el citado local del barrio San José Mi de esta ciudad.

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