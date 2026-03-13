Joven motociclista pierde la vida en percance vial en Ayolas

La comunicación alertaba sobre un supuesto accidente de tránsito en el lugar mencionado. De inmediato, personal policial acudió al sitio indicado, donde constató la presencia del biciclo con daños materiales sobre la capa asfáltica. El procedimiento fue realizado por agentes de la citada institución policial. Tras la verificación inicial, se procedió a resguardar el área mientras se realizaban las primeras diligencias.

En el hecho estuvo involucrada una motocicleta marca Leopard, modelo HB110 Buzz, color rojo, matrícula N º 906-HAH, que era guiada por quien en vida fuera Ignacio Eduardo Brítez Maidana (31). El mismo se encontraba domiciliado en el barrio San José Mi de esta ciudad. Tras el accidente, la víctima fue auxiliada por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas. Posteriormente fue trasladada hasta el Hospital Integrado de Ayolas donde se constató su deceso.

Los intervinientes estuvieron conformados por los Suboficiales Segundo P.S. Junnior Aranda, Ayudante P.S. Lucas Morínigo y Ayudante P.S. Antonio Martínez. Los uniformados procedieron a aislar el lugar del hecho para el procedimiento de rigor. Asimismo, el caso fue comunicado a la agente Fiscal interina, Abg. Teresa Martínez. Igualmente fue convocado personal del Departamento de Criminalística de Misiones.

