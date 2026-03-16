Imputan y piden cárcel para un argentino que habría agredido a su pareja en Pedro Juan Caballero

La fiscala de turno de Pedro Juan Caballero, Sandra Díaz, imputó por Violencia Familiar y Exposición a Peligro en el Tránsito Terrestre a Jeremías Iván Marín Amarilla, argentino de 24 años. Está sindicado como supuesto autor de actos de violencia en perjuicio de su pareja, Marly Gabriela Acosta Franco, de 22 años, empleada de una sucursal de Petropar en esta ciudad.

La denuncia indica que, en la noche del sábado último, Jeremías Iván Marín Amarilla irrumpió violentamente en el lugar de trabajo de su joven pareja, y la agredió hasta el punto de arrancarle el cabello, según la denuncia. Posteriormente, el supuesto agresor fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que el hallazgo de algunas evidencias, como la cantidad de cabello que el denunciado habría arrancado de la víctima en el momento del acto violento y el testimonio de algunas personas que se encontraban en el lugar del hecho, contribuyeron a considerar que hay indicios de violencia contra la mujer y de la participación del ahora imputado. Díaz solicitó prisión preventiva para el supuesto agresor.

No es un caso aislado

Testimonios de personas cercanas a la víctima permitieron determinar que el caso registrado el fin de semana último en perjuicio de la misma no es un hecho aislado.

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“Tengo entendido que no es la primera vez que el agresor causa tal hecho; en varias ocasiones, esta señorita (víctima) había llegado hasta su trabajo con rastros de violencia, según manifestaciones de amigos y vecinos de ella”, manifestó el subcomisario Jorge Insfrán, subjefe de la Comisaría 3.ª de Pedro Juan Caballero.