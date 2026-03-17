Investigan asalto a camionero en Pedro Juan Caballero

Un caso de robo agravado se registró el lunes último en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Resultó víctima Sergio Javier Romero Bazán, de 33 años, de profesión chofer, quien fue sorprendido por los malvivientes en el momento en que estacionó frente a un silo donde se encuentra la báscula con la intención de pesar el carbón que transportaba en el vehículo de gran porte, según informó este martes la Policía Nacional.

Los maleantes, que se desplazaban en una motocicleta tipo trail, intimaron con arma de fuego a la víctima y le exigieron la entrega de la mochila que portaba y que contenía dinero en efectivo, cuyo monto no fue revelado hasta el momento, además de documentos personales y respaldatorios del producto que transportaba, según informaron los intervinientes.

Buscan a los asaltantes

El caso de asalto en perjuicio de un conductor de camión fue denunciado ante la Comisaría 14 del barrio Defensores del Chaco, lugar también conocido como Zona Industrial de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El oficial Diego Leguizamón, subjefe de dicha dependencia policial, indicó que tras tener conocimiento de lo ocurrido, los investigadores de la Policía Nacional tomaron intervención y están realizando todas las tareas para localizar a los autores del hecho y esclarecer lo ocurrido.

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Mayores datos sobre los sospechosos no han sido revelados por los investigadores, hasta el momento.