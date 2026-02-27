Policiales
27 de febrero de 2026 - 17:28

Roban G. 15 millones en asalto a distribuidora en Pedro Juan Caballero

Por segunda vez en dos meses, asaltaron una distribuidora de bebidas en Pedro Juan Caballero.Eder Rivas

Un caso de hurto agravado se registró este viernes en Pedro Juan Caballero en perjuicio de una distribuidora de bebidas. Tres delincuentes forzaron los accesos e ingresaron al local y se llevaron una caja fuerte que contenía aproximadamente G. 15 millones, además de cheques, computadoras, celulares, una motocicleta y un televisor. Es la segunda vez que atracan el establecimiento en un lapso de dos meses, según el propietario.

Un hecho de hurto agravado ocurrió en la madrugada de este viernes en perjuicio de la Distribuidora Pingüino, ubicada en el barrio San Antonio de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Tres delincuentes lograron forzar los puntos de acceso del establecimiento para ingresar al local.

Robaron una caja fuerte que contenía aproximadamente G. 15 millones, cheques, computadoras, celulares, una motocicleta y un televisor.

Los delincuentes arrancaron algunas cámaras, pero no pudieron evitar que el hecho quede registrado en imágenes de circuito cerrado, según la denuncia presentada por Gilberto Bataglim de Souza, propietario del establecimiento.

Gilberto Bataglim De Souza, propietario de la Distribuidora.

Por segunda vez en dos meses

Según manifestaciones del propietario de la distribuidora blanco de asalto, identificado como Gilberto Bataglim de Souza, es la segunda vez que ingresan en su establecimiento en dos meses.

Ya habíamos sido robados el pasado 23 de diciembre y ahora nuevamente”, expresó el dueño del local, quien agregó que los autores podrían ser los mismos de aquel entonces, ya que “repitieron la operación”.

“El modus operandi de este asalto fue muy semejante al del otro asalto”, indicó. Agregó que el valor de la pérdida sería de unos G. 40 millones aproximadamente.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 02:00 de la madrugada de este viernes, según la denuncia presentada ante la Comisaría 2da. de Pedro Juan Caballero.