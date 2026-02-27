Roban G. 15 millones en asalto a distribuidora en Pedro Juan Caballero

Un hecho de hurto agravado ocurrió en la madrugada de este viernes en perjuicio de la Distribuidora Pingüino, ubicada en el barrio San Antonio de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Tres delincuentes lograron forzar los puntos de acceso del establecimiento para ingresar al local.

Robaron una caja fuerte que contenía aproximadamente G. 15 millones, cheques, computadoras, celulares, una motocicleta y un televisor.

Los delincuentes arrancaron algunas cámaras, pero no pudieron evitar que el hecho quede registrado en imágenes de circuito cerrado, según la denuncia presentada por Gilberto Bataglim de Souza, propietario del establecimiento.

Por segunda vez en dos meses

Según manifestaciones del propietario de la distribuidora blanco de asalto, identificado como Gilberto Bataglim de Souza, es la segunda vez que ingresan en su establecimiento en dos meses.

“Ya habíamos sido robados el pasado 23 de diciembre y ahora nuevamente”, expresó el dueño del local, quien agregó que los autores podrían ser los mismos de aquel entonces, ya que “repitieron la operación”.

“El modus operandi de este asalto fue muy semejante al del otro asalto”, indicó. Agregó que el valor de la pérdida sería de unos G. 40 millones aproximadamente.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 02:00 de la madrugada de este viernes, según la denuncia presentada ante la Comisaría 2da. de Pedro Juan Caballero.